GT da Câmara debate rede do governo no dia 24

A deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC), coordenadora do GT5G da Câmara dos Deputados, vai realizar audiência pública no dia 24 de fevereiro com os diferentes representantes da área de segurança do governo para debater a construção da rede privativa estabelecida pelo Ministério das Comunicações.

Segundo a deputada, serão convidados a participar integrantes do Ministério da Defesa, do GSI, e da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANDP).

Hoje, 10, foi realizada a primeira audiência pública do grupo, que reuniu as operadoras de telecomunicações – grandes e pequenas – para debater as regras propostas pelo conselheiro Carlos Baigorri do modelo de edital do leilão da Anatel.

No evento, o deputado Fausto Pinato (PP-SP), afirmou que a rede privativa exigida pelo governo federal em portaria pode custar R$ 7 bilhões. Para ele, é preciso clareza sobre os efeitos de tal custo para a implantação da 5G no país.

“A rede privada do Executivo vai gerar custo de R$ 7 bilhões. Isso vai atrasar a implementação do 5G? Isso vai ser repassado ao consumidor?”, questionou.