GSMA: 5G em banda média pode adicionar US$ 610 bilhões no PIB global até 2030

Os serviços de rede móvel 5G na faixa do espectro de banda média podem adicionar mais de US$ 610 bilhões ao PIB global até 2030. É o que mostra pesquisa da GSMA divulgada nesta quarta, 23. A análise surge ao mesmo tempo que formuladores de políticas e reguladores de todo o mundo se reúnem em Barcelona para o próximo MWC22.

De acordo com a organização, há uma previsão de que, até 2030, o espectro 5G na faixa média de 1 a 7 GHz impulsionará quase 65% do valor socioeconômico geral de US$ 960 bilhões criado pelo 5G.

Por outro lado, o estudo também alerta para o potencial do impacto econômico negativo da disponibilidade insuficiente de espectro. Se isso acontecer, o PIB pode deixar de crescer até US$ 360 bilhões.

“Se o espectro for restrito aos níveis atuais à medida que a demanda por serviços cresce, o aumento do congestionamento da rede e os custos de implantação sufocarão o 5G. A qualidade e a velocidade da rede sofrerão, limitando a adoção do 5G e seu impacto econômico”, diz o comunicado da GSMA.

“Cumprir a promessa do 5G exigirá ação global, regional e local dos governos e da indústria para disponibilizar espectro de banda média suficiente. É necessário uma média de 2 GHz de espectro em banda média e há trabalho para chegar lá. À medida que o mundo busca oferecer uma nova fase de desenvolvimento econômico, o planejamento do governo para a expansão do 5G é crucial”, disse a chefe de espectro da GSMA, Luciana Camargos.

Benefícios

GSMA 5G em banda média mostra que 75% dos benefícios do 5G de banda média virão por meio de uso 5G de banda larga móvel aprimorada (eMBB) e acesso sem fio fixo (FWA) com velocidades semelhantes às da fibra.

A análise conclui que o impacto do 5G de banda média no crescimento econômico regional estará intimamente alinhado, em todo o mundo. Por exemplo, a CEI e a América Latina liderarão com mais de 0,5% do PIB gerado pelo 5G de banda média, em 2030. Enquanto isso, a África Subsaariana e a Europa terão 0,38% de crescimento do PIB, e a América do Norte, 0,36%.

Os mercados 5G pioneiros na Ásia-Pacífico, nas Américas e na Europa serão responsáveis ​​pela parcela mais significativa da contribuição global total para o PIB. As maiores economias e populações terão o maior impacto, com a previsão de que o Leste Asiático e o Pacífico contribuam com US$ 218 bilhões para o PIB global.

