Grupo UOL cria Edge UOL, empresa com foco em infraestrutura de TI para o 5G

Trata-se de uma empresa independente surgida do spinoff dos negócios de infraestrutura de TI da Compass UOL. Rodrigo Lobo, funcionário do Grupo UOL há 22 anos, assume como COO.

O Grupo UOL criou mais um produto: a Edge UOL. Trata-se de uma empresa independente surgida do spinoff dos negócios de infraestrutura de TI da Compass UOL A nova divisão terá foco em serviços de inovadores em infraestrutura de TI, incluindo Edge Computing e 5G.

A Edge UOL vai manter quatro pilares principais: Edge Computing, Virtualization Technologies, 5G Cloud Connect e Autonomous Operations. Segundo anunciou a empresa, via sua assessoria, a intenção é “modernizar a infraestrutura de tecnologia das organizações, incluindo arquitetura, implementação e sustentação, com tecnologias, cyber security e governança ágil visando aumentar a sua resiliência, a performance e a escalabilidade”.

Dessa forma, a Compass UOL consolida seu foco no desenvolvimento de soluções para transformação digital de organizações globais, voltada às aplicações, e deixando em Edge UOL a especialização em modernização de infraestrutura.

A nova companhia herdará da Compass UOL a experiência em networking e edge computing, com parcerias firmadas com as grandes empresas globais de tecnologia, como AWS e VMWare.

“Somos reconhecidos como líderes do setor de serviços de infraestrutura e em transformação digital, com mais de 20 anos de experiência. O momento é de expansão, e a Compass UOL considera que criar uma nova operação para acomodar os dois negócios é estratégico para seguir oferecendo uma solução completa aos clientes”, comenta Gil Torquato, CEO da Holding que controla a Compass UOL e a Edge UOL.

Rodrigo Lobo, que está há 22 anos no Grupo UOL, assume a Edge UOL como COO.

“A Edge UOL, assim como a Compass UOL, seguirá priorizando a operação ágil, o desenvolvimento de pessoas, a obsessão pelo cliente e a inovação, buscando excelência em tudo o que fazemos. As empresas seguirão juntas, ajudando clientes a inovar e evoluir em suas áreas de negócios”, diz o COO.

