Grupo Triple Play fará aumento de capital

Triple Play, também chamado de Conexão, vai levantar no mínimo R$ 75 milhões entre os atuais acionistas com o aumento de capital para financiar a expansão e a aquisição de ISPs

O Grupo Triple Play Brasil Participações, conhecido por Conexão, vai realizar um aumento de seu capital em até R$ 80 milhões. O atual sócio majoritário, o Condor Fundo de Investimento, fará um aporte mínimo de R$ 75 milhões.

Os demais sócios terão direito de preferência na subscrição na proporção de suas atuais participações. O fundo Condor tem 96% da empresa. Caso nenhum dos outros 11 sócios exerçam o direito de subscrição, serão diluídos em ao menos 4,34% do capital.

O grupo Conexão é formado pelos provedores de internet Videomar, Cabo, Tecnet, Conexão, Alegra, Direta, Outcenter, Mega Sistemas, Cortez Online, Multiplay Telecom e Ideia Telecom.

Em 2020 planejava abrir o capital na bolsa brasileira, a B3, mas desistiu após os diretores identificarem uma reversão do interesse dos investidores por estreantes no mercado financeiro.

Desde a desistência de entrar na bolsa, a Triple Play realizou aumento de capital outras três vezes, com aportes dos sócios atuais. O atual aumento de capital será concluído até 22 de abril.

Com mais R$ 75 milhões em caixa, a empresa afirma que terá dinheiro para financiar sua expansão a novos mercados e adquirir outros ISPs menores.

“Os administradores entendem que o Aumento de Capital proporcionará à Companhia reforço de sua estrutura de capital e financiamento de sua estratégia de crescimento orgânico e inorgânico. A opção pela capitalização a partir da subscrição privada de novas ações foi considerada a melhor alternativa pelos administradores da Companhia, tendo em vista sua atual estrutura patrimonial”, explica a companhia à CVM.

O grupo tem operações no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia, no Nordeste do Brasil, e no interior dos estados de São Paulo e Minas Gerais, no Sudeste.

