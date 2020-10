Grupo TIM reduz à metade participação na Inwit

O Grupo TIM, antiga Telecom Italia, comunicou ao mercado nesta sexta-feira, 2, a conclusão da venda de fatia da Inwit para o fundo Ardian. A operação aconteceu através da criação de uma nova empresa, chamada Daphne3, que passou a controlar 30,2% do capital da Inwit. O fundo, então, arrematou 49% dessa holding, enquanto a Telecom Italia ficou com os 51% restantes.

A transação modifica a estrutura de controle da Inwit. Antes, Grupo TIM e Vodafone eram as controladoras. Agora, a Daphne3 e Vodafone passam a chefiar a unidade.

A transferência dos 30,2% do capital da Inwit para a Daphne3 deixou cerca de 3% de capital social da Inwit ainda nas mãos do Grupo TIM. A operadora já arranjou um comprador para essas ações: o fundo Canson Capital Partners. Este pagou já € 109 milhões por 1,2%, e tem a opção de comprar os 1,8% restantes se desembolsar mais € 161 milhões.

Segundo o comunicado da Telecom Italia, o acordo com o fundo Ardina é o início de um relacionamento que espera-se longo, focado em melhorar as telecomunicações na Itália, acelerar a expansão da capacidade de tráfego de dados e preparar terreno para as empresas recolherem os frutos que virão da 5G.

A venda do ativo faz parte de estratégia do Grupo TIM para reduzir o endividamento do grupo, que no final de junho somava, líquido, € 25,97 bilhões. O grupo é dono da TIM Brasil, mas o negócio não tem efeitos na operação local.