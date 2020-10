Grupo Telefónica tem prejuízo de € 160 milhões no 3º tri

O grupo espanhol Telefónica, dono da operadora de mesmo nome no Brasil, divulgou hoje, 29, seus resultados financeiros do terceiro trimestre. No período, o conglomerado registrou prejuízo líquido de € 160 milhões. As receitas caíram 12,1%, para € 10,46 bilhões.

Os números foram impactados pela pandemia de Covid-19, que levou ao encolhimento da economia nos diversos países em que a empresa tem operações.

Houve maior impacto ainda da depreciação cambial ocorrida nos países da América Latina, incluindo o Brasil. Mas o que motivou a maior perda no balanço foram baixas contábeis que retiraram € 785 do resultado do grupo. A dívida líquida encolheu 4,2%, para € 36,67 bilhões.

No trimestre, o grupo lançou sua rede 5G na Espanha, com a meta de cobrir 75% daquele país ainda neste ano. No Brasil, foram 8 cidades com 5G DSS. No balanço, destacou progressos na negociação de aquisição dos ativos móveis da Oi, para os quais obteve preferência como integrante de consórcio formado junto com Claro e TIM.