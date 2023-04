Grupo Telefónica renova acordo com Atento em teleatendimento

O Grupo Telefónica e a Atento renovaram o acordo de prestação de serviços aos clientes até o final de 2025. Pelo contrato, a Atento seguirá como contact center principal da operadora no mundo. O negócio contempla as operações no Brasil, na Espanha, no Peru, na Colômbia, no Chile, na Argentina, no México, no Equador e no Uruguai.

O trato não é exclusivo, no entanto, e a operadora pode recorrer a serviços ao cliente de outras fornecedoras. Mas a Atento se mantém como preferencial. Em contrapartida, a Atento vai preferir contratar os serviços de telecomunicações da Telefónica (Vivo no Brasil) onde tiver pontos de presença.

A Atento opera contact centers em 16 países e emprega 135 mil pessoas no mundo. Faz o atendimento a clientes de 400 corporações e diferentes setores, incluindo telecomunicações, bancário, de saúde, varejo e administração pública.

No Brasil tem sua maior presença, com ao menos 32 unidades espalhadas por diversas cidades, como Goiânia, Feira de Santana, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Guarulhos, São Paulo, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Santo André e São José dos Campos. Emprega localmente 75 mil funcionários.

Fundada em 1999 pelo grupo Telefónica no Brasil, a Atento foi vendida em 2012 para o fundo financeiro Bain Capital. Mas segue, desde então, como importante fornecedora de CRM BPO para a operadora. As empresas não revelaram detalhes financeiros do acordo. (Com assessoria de imprensa)