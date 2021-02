Grupo Prysmian fornecerá 770 km de cabo de fibra óptica para Programa Norte Conectado

Com 48 fibras ópticas e velocidade de 100 Gbps, os cabos serão posicionados no leito do Rio Amazonas. Grupo Prysmian deve entregá-los até setembro deste ano

O Grupo Prysmian fornecerá os cabos ópticos submarinos para o Programa Norte Conectado, do Ministério das Comunicações (MCom) lançado em setembro de 2020. A empresa ficará responsável por prover 770 km de cabo com 48 fibras ópticas G652D. Ficou estabelecido um prazo de entrega para até setembro deste ano.

O projeto prevê transmitir nos cabos múltiplos canais de 100 Gbps. Desenvolvidos e fabricados na Alemanha, os cabos serão posicionados no leito do Rio Amazonas.

Inicialmente, o programa vai conectar o trecho entre Macapá/AP – Almeirim/PA – Monte Alegre/PA – Santarém/PA – Alenquer/PA. Essas cidades são contempladas no projeto piloto, chamado Infovia 00, da fase 1 do programa. A implementação e operação desta fase está sob responsabilidade da RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Ao todo, o programa conta com seis fases e nove infovias, com prazo de conclusão estimado para 2023.

O programa pretende implementar cerca de 10 mil km de fibras ópticas em cabos de telecom. Com isso, interligará 59 municípios e seus 9.2 milhões de habitantes, ao custo total estimado em R$ 870,4 milhões. (Com assessoria de imprensa)