Grupo de Trabalho do 5G na Câmara vai reagir se governo retaliar Huawei

O GT (Grupo de Trabalho) que será criado na Câmara dos Deputados para monitorar a implantação da tecnologia 5G no país vai reagir contra o governo se a gigante chinesa de telecomunicações sofrer algum tipo de retaliação na montagem da rede da nova tecnologia.

Esse será um dos principais desafios dos 9 deputados que irão integrar o GT, segundo afirmou ao Tele.Síntese a futura do coordenadora do grupo, a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB/AC). Ela disse ter recebido de Maia sinal verde para começar as articulações à constituição do GT, que deve desenvolver suas atividades durante seis meses.

“Não vou admitir trabalhar com retaliação”, afirmou. “Se o governo soltar algum edital nesse sentido, fazendo exclusões, com certeza esse ponto será discutido pelo GT. A Huawei e outras empresas estão desde o 2G. Precisamos saber quais são os prejuízos financeiro e tecnológico, para a sociedade e para as empresas, se houver o banimento de alguma empresa”, acrescentou.

Questionada se o GT poderá agir contra o leilão do 5G a ser lançado pela Anatel no começo de 2021 ou contra algum medida do governo a favor do banimento da multinacional asiática, a deputada disse que o grupo vai avaliar para impedir essa ação.

Segundo a parlamentar, o grupo de trabalho será composto por integrantes de diferentes partidos da base aliada, do governo e da oposição, sem posições ideológicas fechadas sobre a briga comercial travada entre os Estados Unidos e a China pela implantação da nova tecnologia no mundo.