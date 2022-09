Grupo Comm terá 4 mil km de fibra em SP até abril de 2023

Grupo Comm é dono de revendedoras Vivo, mas entrou no mercado de banda larga com a marca AXT. Plano é atender 39 cidades paulistas com fibra.

O Grupo Comm, dono do provedor AXT, deu mais detalhes de seu projeto de expansão baseada na franquia de banda larga fixa da Telefônica Vivo.

Segundo a empresa, a intenção é chegar ao final do ano com 39 cidades usando a marca “Terra Conectada por Vivo Fibra” no interior de São Paulo. Além disso, até abril de 2023 terá 4.000 km de rede construída.

O Grupo Comm já está em diversas cidades, sendo que a última implementação do Terra Fibra aconteceu em Santa Rita Do Passa Quatro (SP).

Mário Torres, Diretor de Operações e Negócios do Grupo Comm, diz que o projeto se baseia em estudos, planejamento e insights vindos da Vivo. “Seguimos o manual da marca com os processos, construção e procedimentos”, diz, como é praxe em franquias.

Outro ponto do projeto é que, além da tecnologia de banda larga, serão ofertados aplicativos de revistas, desenhos, revistas em quadrinhos, esportes e idiomas.

A grande qualidade da franquia é o uso de dutos da operadora, diz o executivo. A Comm tem direito de usar essa infraestrutura e implanta boa parte da rede embaixo do solo. O resultado, afirma, é uma rede menos sujeita a rompimentos.

A infraestrutura de rede é do grupo Comm, que assume os investimentos de construção de infraestrutura. “É um investimento alto, não há como negar”, resume ele, sem no entanto revelar os valores aportados até o momento.

O relacionamento da Comm com a Vivo não é novo. A empresa já era distribuidora de produtos para a tele há 20 anos e dona de lojas com a marca Vivo em shoppings de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Revendedora autorizada, tem mais de 170 lojas próprias pelo Brasil. A expansão no mercado de franquia acontece com a marca AXT Telecomunicação. (Com assessoria de imprensa)

