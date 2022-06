Griselli defende revisão da neutralidade de rede para destravar 5G

O presidente da Conexis e CEO da TIM, Alberto Griselli, defendeu, durante a abertura do Painel TeleBrasil nesta terça-feira, 28, a revisão da neutralidade de rede como forma de equilibrar a cadeia de telecomunicações e destravar o potencial do ecossistema 5G no Brasil, que pode assegurar ganhos de R$ 590 bilhões por ano na economia. Segundo ele, as OTTs consomem quase 80% do tráfego gerado, sem contribuir com a construção das redes.

Griselli disse que, nos países onde houve a revisão da neutralidade de rede, como nos Estados Unidos e Coreia do Sul, a Netflix fez acordos comerciais com as operadoras Comcast e SK Telecom, respectivamente, para oferecer mais qualidade a seus clientes. Afirmou que a AT&T e a Vodafone, do Reino Unido, oferecem serviços diferenciados para clientes diversos, como acontece nos setores de aviação, bancário e até entre as OTTs, que oferecem serviços de baixa e alta definições, com preços diferentes, sem pagar pelas redes.

“Precisamos evoluir da neutralidade de rede para a next neutrality, onde OTT financia a rede e cliente escolhe o que é melhor para ele”, ressalta Griselli. Para ele, a eliminação de assimetrias leva a uma rentabilidade mais equilibrada ao longo da cadeia de valor assim como flexibilizar a oferta de serviço. O executivo disse que a Anatel já tem esse entendimento e começa a discutir a uma possível alteração na neutralidade de rede.

Griselli disse que, nos últimos 12 meses, aconteceram eventos transformacionais de grande importância para a evolução do setor de grande importância, como a reorganização do setor, com a saída organizada da Oi Móvel, com benefícios para governo clientes e para a evolução de um modelo de competição baseado em volume, valor e com mais atenção ao consumidor. A segunda, segundo ele, foi o leilão do 5G com foco em investimentos na ampliação do serviço, infraestrutura e geração de empregos.

O terceiro ponto é o volume de investimentos de 2021 do setor, de R$ 38,5 bilhões de reais, em linha com o que era aplicado antes da pandemia e com a perspectiva de continuar nesse ritmo nos próximos anos. O presidente da Conexis disse que o setor criou 17% mais empregos diretos na comparação com 2019 e crescendo abaixo da inflação. “Isso demonstra uma resiliência forte do setor e a sua centralidade na economia brasileira”, disse.

