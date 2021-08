Após a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre as regras do edital de venda das frequências do 5G, os provedores regionais de internet (ISP) estão com grandes expectativas pelo lançamento do leilão. Segundo Paulo Frosi, diretor da Connectoway, diferentes operadores veem oportunidades de agregar receitas adicionais às suas operações com a aquisição de espectro de celular.

