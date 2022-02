Governo vai pagar no mínimo R$ 98,2 mi por envio de SMS

Órgãos do governo vão contratar conjuntamente empresa para prestação de serviço de SMS (Short Message Service), compreendendo gerenciamento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico, a ser executado deforma contínua. A estimativa é de envio de 1,9 bilhão em 36 meses, a um custo total de R$ 98,2 milhões, tendo em vista um valor unitário de R$ 0,05, valores que podem aumentar em até 200%, por meio de adesões tardias de órgãos.

O serviço de notificação por SMS servirá para apoiar as ferramentas de solicitação e acompanhamento dos serviços públicos; de avaliação da satisfação dos usuários em relação aos serviços públicos prestados e de notificações aos usuários de serviços públicos. O envio de mensagens para aparelhos móveis não poderá ter restrição a qualquer das operadoras de telefonia celular do Brasil, independentemente do Estado territorial de origem do aparelho. A disponibilidade do serviço deverá ser de 24×7 (24 horas por dia, por 7 dias na semana).

A empresa que for contratada terá que apresentar os recibos de entrega à operadora e entrega ao destinatário final (aparelho telefônico) para cada mensagem enviada, contendo os status (entregue, não entregue e expirado) com os respectivos horários. E permitir enviar, no mínimo, 50 mil mensagens SMS por minuto.

Os serviços de SMS objeto desta contratação são, primordialmente, para atendimento de demandas de serviços de tecnologia da informação e telecomunicações de suporte as atividades finalísticas de sistemas e programas relacionados a políticas públicas de diversos órgãos e entidades governamentais. Esses serviços serão prestados por meio de uma plataforma de envio de mensagem, como ferramenta de tecnologia da informação com objetivos específicos.

O edital da licitação pode ser acessado no endereço https://www.gov.br/compras/edital/201057-5- 00002-2022. A abertura está prevista para o dia 3 de março.

