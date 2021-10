Governo segue ‘rito normal’ com parlamentares para venda dos Correios, diz Economia

O governo tem mantido contato com os parlamentares – em discussões que seguem o “rito normal” – para sanar as dúvidas que ainda pairam sobre a privatização dos Correios, e ainda depende de estudos para decidir se a Telebras será ou não vendida. É o que diz a equipe técnica do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), do Ministério da Economia, ao TS.

Procurada para falar sobre questões em torno de privatizações, Martha Seillier, Secretária Especial da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos, respondeu via sua equipe, que tem entre os integrantes Alceu Justus Filho, Chefe da Assessoria Especial de Apoio ao Investidor e Novos Projetos.

A primeira audiência pública promovida pelo Senado Federal sobre a privatização dos Correios foi realizada no dia 6 de outubro, e a próxima será no dia 21 de outubro. “Após as audiências, deverá ser apresentado relatório que será apreciado e votado. Aprovado, o PL deve ir para o plenário do Senado”, lembrou a equipe do MEcon.

Sobre a possível, mas ainda não decidida venda da Telebras, o grupo do PPI diz que “diante do atual cenário dado pelo decreto 10.799/2021, o Governo Federal encontra-se em tratativas internas para avaliar futuros encaminhamentos para a Telebras”.