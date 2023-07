Governo prevê R$ 41 bilhões em nova política industrial

A nova política industrial do país deve contar com R$ 41 bilhões nos próximos quatro anos, de acordo com previsão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e serão operados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

A primeira reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) ocorreu nesta quinta-feira, 6, no Palácio do Planalto. O grupo é presidido pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, conta chefes de 20 ministérios, além de 21 representantes da sociedade civil. O objetivo é opinar sobre estratégias e diretrizes para políticas destinadas ao aumento da produtividade e da competitividade da indústria nacional e à melhoria do ambiente de negócios do país.

De acordo com o MCTI, do total da verba, R$ 25 bilhões são recursos reembolsáveis e R$ 16 bilhões não reembolsáveis. “Neste caso, os recursos de subvenção econômica contemplam parcerias entre Instituições de Ciência e Tecnologia, universidades e empresas para o desenvolvimento de tecnologia e apoio à inovação”, diz a pasta.

Durante a reunião, o secretário-executivo do MCTI, Luis Fernandes, comemorou que a captação pode ser feita à Taxa Referencial (TR). No entanto, manifestou preocupação com a taxa básica de juros, a Selic, no patamar de 13,75%, e seus impactos nos resultados dos investimentos. “Temos um problema central a ser enfrentado ou esses nossos estímulos não serão eficientes na promoção e sustentação na indústria nacional”, afirmou Fernandes na ocasião.

5G

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, é um dos integrantes do Conselho. No primeiro encontro, Juscelino pautou o 5G.

“O 5G completa hoje um ano no Brasil e já está disponível para 140 milhões de brasileiros. Mas, além dos benefícios para os usuários de telefonia móvel, a tecnologia vai gerar mais produtividade, eficiência e inovações tecnológicas na indústria”, afirmou, segundo o MCom.