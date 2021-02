Governo pede prioridade para acabar com os fundos de telecom

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

O presidente Jair Bolsonaro enviou hoje, 3, ao Congresso Nacional uma relação com 35 diferentes proposições legislativas ( projetos de lei, proposta de emenda constitucional, etc.) que devem ter tratamento prioritário para sua aprovação, depois que conseguiu eleger a direção de apoio ao seu governo da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Entre as proposições estão reformas macroeconômicas, como a tributária, e também propostas setoriais que afetam o setores de telecomunicações e de inovação.

Entre elas a Proposta de Emenda Constitucional 187/2019, que extingue a vinculação dos fundos públicos, entre eles, dois principais fundos de telecomunicações – o fundo de universalização (FUST) e o Fistel ( Fundo de Fiscalização), que arrecadam mais de R$ 5 bilhões por ano. A proposta é desvincular o dinheiro dos fundos para essas finalidades, para que possam ser manuseados livremente pelo Tesouro Nacional, mas não acabar com os impostos. Essa PEC está tramitando no Senado Federal.

Também quer prioridade para o Projeto de Lei 137/2020, que destina uma parcela dos recursos do Funttel (Fundo que financia o desenvolvimento tecnológico do setor ) para ser financiar os gastos da pandemia do Covid-19 , já foi aprovado na Câmara dos Deputados, e está para ser apreciado pelos senadores.

PUBLICIDADE

Entrou também na lista de prioridades o projeto de lei que cria novas regras para as Start Ups (o PL 146/2019), que já foi aprovado na Câmara dos Deputados.

A seguir a lista de prioridades do governo:

Projetos já aprovados no Senado, em tramitação na Câmara

Lei do Gás – 4476/2020

Depósitos Voluntários – 3877/2020

Teto Remuneratório – 6726/2016

Superendividamento – 3515/2020

Autonomia do Banco Central – PLP 19/2019

Prioridades na Câmara

Reforma tributária – PEC 45/2019 e 110/2019

Debêntures – 2646/2020

Privatização Eletrobras – 5877/2019

Lei Cambial – 5387/2019

Mineração em terras indígenas – 191/2020

Registro, Posse e Comercialização de Armas de Fogo 6438/2019

Normas aplicáveis a militares em GLO 6125/2019

Aumento de pena para abuso sexual em menores – 3780/2020

Documento único de transporte – 6093/2019

Pedofilia como crime hediondo – 1776/2015

Escola em casa – 2401/2019

Reforma Administrativa – PEC 32/2020

Licenciamento Ambiental – 3729/2004

Concessões Florestais – 5518/2020

Regularização fundiária – 2633/2020

Projetos já aprovados na Câmara, em tramitação no Senado

BR do Mar – 4199/2020

Startups – 146/2019

Eficiência Administrativa – 7843/2017

Fundos de investimento Agrícola – 5191/2020

Projetos no Senado

Partilha Petróleo e Gás – 3178/2019

Modernização do Setor Elétrico – 232/2016

Ferrovias – 261/2018

Fundos, Emergencial e Pacto – 186, 187 e 188/2019

Uso dos Fundos na pandemia – PLP 137

Armas – 3723/2019

Revisão da Lei de Drogas – 216/2017

Estatuto do Índio – 119/2015

Cobrança de Pedágio Freeflow – PLC 8/2013

Quer ainda que a Lei Orçamentária seja aprovada até meados do mês de março para que governo consiga honrar compromissos e que a MP da Privatização da Eletrobras seja concluída.