Governo dá primeiros passos para a venda integral dos Correios e da TV pública

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A decisão é pela alienação do controle societário em conjunto com a concessão de serviços postais

O Ministério da Economia publicou hoje, 23, no Diário Oficial da União, a inclusão da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), da Empresa Brasil de Comunicações (EBC), ambas sob o guarda-chuva do Ministério das Comunicações, no Programa Nacional de Desestatização (PND). Esse é o primeiro passo para a privatização das empresas. A Eletrobrás também entrou na lista.

Conforme a Resolução 168 da Economia, os Correios deverão ser alienados integralmente, conjuntamente com a concessão de serviços postais, conforme foi antecipado pelo Tele.Síntese. A seguir, as orientações de como deverá ser feita a venda

PUBLICIDADE

I – alienação de controle societário em conjunto com a concessão dos serviços postais universais de que trata o inciso IV deste parágrafo;

II – prestação concomitante dos serviços de correspondências e encomendas não urgentes, a prestação integrada dos serviços de atendimento, tratamento, transportes e distribuição;

III – prestação dos serviços com abrangência nacional; e

IV – celebração de contrato de concessão, de modo contínuo e com modicidade de preços, dos seguintes serviços postais universais:

a) carta, simples ou registrada;

b) impresso simples ou registrado;

c) encomenda não urgente, de acordo com especificação do Ministério das Comunicações; e

d) serviço de telegrama, onde houver infraestrutura de telecomunicações requerida para sua execução.

Já para a EBC, que responde também pela TV Pública, a Resolução recomenda a inclusão da empresa no PND e que sejam concluídos os estudos de como isso ocorrerá.