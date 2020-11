Governo anuncia a liberação R$ 409 milhões do Funttel para tecnologias da internet

O Ministério das Comunicações (Minicom) anunciou nesta terça-feira, 24, o repasse de R$ 409 milhões para investimentos no desenvolvimento e ampliação de tecnologias de internet das coisas em sistemas agrícolas, de transporte, de saúde e de segurança, e em soluções para internet 5G. Os recursos são provenientes do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Comunicação (Funttel), que completa 20 anos esta semana.

Segundo o site do Minicon, houve um aumento de 390% em relação à média anual entre 2001 e 2018. Afirma que “o montante representa o maior repasse de recursos desde a criação do fundo”. Serão financiados 17 projetos, em um prazo de 36 meses, a partir de operações de crédito viabilizadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Cada instituição receberá R$ 204,9 milhões. O limite de financiamento é de até R$ 30 milhões por entidade ou empresa beneficiária a cada 24 meses, mas esse valor poderá ser ampliado mediante autorização específica do conselho gestor do Funttel.

