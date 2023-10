O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, assinou nesta terça-feira, 17, as primeiras consignações para expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública. A medida consiste em uma série de acordos de cooperação entre a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e 31 universidades federais orientados à operação de 72 novas emissoras de rádio e TV.

O plano de reestruturação da EBC conta também com a recriação a TV Brasil Internacional (saiba mais abaixo).

Nas consignações, as instituições beneficiadas podem retransmitir a programação dos canais públicos como TV Brasil, Rádio Nacional e Rádio MEC, além de se comprometerem a exibir conteúdos locais.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), a Rede Nacional de Comunicação Pública conta atualmente com 109 emissoras de rádio e de TV no país. As universidades federais operam, atualmente, cerca de 50 estações.

“Considerando as 100 novas estações em potencial, será possível quase triplicar o número de emissoras operadas por universidades federais — bem como mais que dobrar a rede pública de rádio e, ainda, aumentar significativamente a de televisão”, sintetiza a secretaria em nota.

Além dos acordos assinados nesta tarde, em breve, outras 13 universidades devem ser beneficiadas com 28 estações, segundo a Secom.

TV Brasil Internacional

Durante a cerimônia, o chefe da Secom, Paulo Pimenta, afirmou que a EBC estuda recriar a TV Brasil internacional. O presidente da EBC, Hélio Doyle, afirma que a “reimplantação” da emissora será ainda em 2024.

A antiga TV Brasil-Canal Integración foi ao ar em 2005 e contava com a retransmissão de conteúdos de instituições internacionais como Canal 7 (Argentina); TV Ciudad (Uruguai); Fundación Patrimônio Fílmico (Colômbia); Telesur (Venezuela); Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana – Atei (Espanha). A TV Brasil sucedeu o Canal Integración em 2010, mas o projeto foi descontinuado ao longo dos anos com a unificação das TVs públicas.

Doyle diz que a estatal já está firmando novas parcerias. “Estamos estabelecendo acordos de parceria entre emissoras e agências públicas de vários países, em termos de cooperação que vão proporcionar o intercâmbio de notícias”, disse na solenidade.

O chefe da Secom, Paulo Pimenta, disse que o conteúdo produzido pelas universidades também será aproveitado “Então, esse conteúdo produzido e gerado pelas universidades com a nossa parceria não vai ser veiculado só no Brasil. Nós já firmamos convênios com vários países e vamos, a partir do ano que vem, voltar com um grande projeto da EBC transmitindo para o mundo, disse Pimenta.

Universidades

Confira abaixo a lista de universidades federais que assinaram acordos de parceria com a EBC para a expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública:

Televisão

1. Universidade Federal do Pará (UFPA)

2. Universidade Federal do Ceará (UFC)

3. Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)

4. Universidade Federal Rio de Janeiro (UFRJ)

5. Universidade Federal São Carlos (Ufscar)

6. Universidade Federal do Cariri (UFCA)

7. Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

Rádio

1. Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

2. Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

3. Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

4. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)

5. Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB)

6. Universidade Federal do Pampa (Unipampa)

7. Universidade de Brasília (UnB)

8. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

9. Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)

TV e Rádio

1. Universidade Federal do Recôncavo Bahiano (UFRB)

2. Universidade Federal do Amapá (Unifap)

3. Universidade Federal do Juiz de Fora (UFJF)

4. Universidade Federal do Agreste Pernambuco (Ufape)

5. Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

6. Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

7. Universidade Federal do Paraná (UFPR)

8. Universidade Federal de Lavras (UFLA)

9. Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa)

10. Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)

11. Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG)

12. Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

13. Universidade Federal de Sergipe (UFS)

14. Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf)

15. Universidade Federal Fluminense (UFF)

Com informações da Secom*