Google lidera como marca mais influente no Brasil

O Google é a marca que mais influência brasileiros, de acordo com a 8º edição do levantamento anual The Most Influential Brands (MIB). Em seguida, vêm o YouTube, em 2º lugar, e a Samsung, em 3º. O MIB é realizado pelo Instituto Ipsos com o objetivo de avaliar a influência das marcas no cotidiano e no comportamento dos consumidores.

No Top 10, estão: Microsoft (4º lugar), Facebook (5º lugar), Colgate (6º lugar), Nestlé (7º lugar), O Boticário (8º lugar), Mercado Livre (9º lugar) e MasterCard (10º lugar). Os resultados reforçam o alto poder de influência das marcas de tecnologia para os brasileiros.

“O distanciamento físico necessário neste período [da pandemia], o fechamento de muitas lojas, escolas e atividades comerciais reforçaram a importância já crescente do digital nas nossas vidas”, afirmou Ana Hashizume, Head de Estudos de Saúde de Marca na Ipsos.

O Google também havia ocupado o primeiro lugar como marca mais influente na 7º edição do MIB, divulgada em 2019. Em segunda e terceira posição estavam Samsung e Facebook, respectivamente. Ambas as marcas decaíram nesta edição, enquanto o Youtube ascendeu do 4º lugar para o 2º. Por sua vez, a Johnson&Johnson, antes na 8º posição, Netflix (9º) e OMO (10º) desapareceram na edição de 2021.

Realizada em 14 países, o MIB utiliza seis dimensões: inovação, confiança, presença, responsabilidade social, engajamento e Covid-19. A última estreou na pesquisa desta edição e avalia o desempenho das marcas durante a pandemia. No Brasil, o levantamento entrevistou 2 mil pessoas por meio de painel online entre os dias 6 de novembro e 5 de dezembro de 2020. (Com assessoria de imprensa)