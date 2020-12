Google lança Play Pass no Brasil

A loja de aplicativos do Google lançou hoje, 7, no Brasil seu serviço de assinatura. O plano mensal dá acesso a 650 apps que normalmente são pagos, inclusive jogos. O preço é de R$ 9,90 ao mês ou R$ 89,90 ao ano. No caso de apps que normalmente exibem propagandas, o assinantes para a usá-los sem visualizar nenhum anúncio.

O pacote inclui games e apps criados por desenvolvedores brasileiros, como Sudoku e Crossword Puzzle Free, além de games internacionais, como Terraria, Monument Valley, Risk, Star Wars: Knights of the Old Republic. Outros games e apps menos conhecidos pelo público também farão parte do serviço.

Uma aba chamada Play Pass aparecerá no Google Play para os assinantes navegarem pelos programas a que têm direito. E todos os apps e games que fazem parte do programa de assinatura aparecem na Play Store com a etiqueta do Play Pass.

O Play Pass foi lançado em setembro de 2019, nos Estados Unidos. Hoje, além do Brasil, o serviço está sendo disponibilizado no Chile, Colômbia, México e Peru. Ao todo, mais de 40 países ao redor do mundo já contam com o Play Pass.

O sistema de assinatura tem degustação gratuita por 10 dias. Cada assinatura dá acesso a até 6 pessoas, cada uma com direito a um acesso individual ao Play Pass. (Com assessoria de imprensa)