Google lança Nest mais potente por R$ 849

O Google Nest Audio, caixa de som inteligente do Google, chega hoje, 6, ao Brasil pelo preço de R$ 849. O produto tem entre suas funcionalidades criar lembretes, executar atividades por meio de voz, obter informações e ouvir música. É um concorrente direto dos Echo Dots, falante inteligente da Amazon, e do Homepod, da Apple.

O novo produto é maior e mais potente que as versões até então à venda no Brasil, como Nest Mini, lançado em novembro de 2019 e que pesa 183 gramas. O Google Nest tem peso de pouco mais de 1 kg, altura de 17,5 cm e largura de 7,8 cm.

Em relação à projeção do som, o Google Nest contém um tweeter de 19 mm para altas frequências e um mid-woofer de 75 mm para graves, enquanto o Nest Mini trazia um drive de 40 mm. O modelo recém-lançado minimiza o uso de compressores, a fim de preservar uma reprodução mais dinâmica. Também, adapta o som ao ambiente e a afinação ao que o usuário está ouvindo.

É possível desligar completamente o microfone do Google Nest de forma mecânica a partir do interruptor do aparelho. Para preservar sua privacidade, o usuário também pode controlar os dados utilizados na personalização da experiência, bem como apagar seu histórico de ações pelo Google Home ou pelo navegador na página myactivity.google.com.

Para além do áudio

O Google Assistente integrado informa a previsão do tempo, a agenda do dia e permite criar lembretes. Além disso, o usuário pode executar tarefas, como ligar e desligar lâmpadas e televisão por meio de comandos vocais.

Outra aplicação do Google Nest é de telefone residencial, realizando ligações do aplicativo Google Home para a caixa de som. Ele também se conecta com outros aparelhos Nest, para tocar sons ao mesmo tempo ou funcionar como um par estéreo, separando os canais esquerdo e direito. Os aparelhos da família ainda servem de interfone fazendo ligações entre si dentro de uma mesma residência.

Equipado com processador quad-core A53 e hardware de machine learning, o Google Nest é compatível com Wi-Fi, Bluetooth e Chromecast. A caixa também possui controle de toque para as funções de pause/play e de regular o volume do áudio.

Os tecidos da caixa de som são feitos de garrafas PET recicláveis, enquanto os itens estruturais contém 70% de plástico reciclado. O Google Nest está disponível nas cores giz e carvão nas principais varejistas. Aqueles que adquirirem o produto poderão ganhar até três meses gratuitos de YouTube Premium.