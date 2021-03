Google cortará pela metade taxa de serviço do Play Store para aplicativos

No primeiro US$ 1 milhão em receita anual, os desenvolvedores passarão a pagar 15% em taxas de serviço, em vez de 30%. A medida passa a valer 1º de julho

O Google anunciou hoje, 16, que irá cortar as taxas de serviços do Play Store para os aplicativos no primeiro US$ 1 milhão da receita anual. A partir de 1º de julho, a taxa passará de 30% para 15%. A empresa não divulgou o impacto monetário dos cortes para si mesma.

A big tech segue o movimento da Apple, que já havia anunciado a redução das taxas de serviço da Apple Store em novembro de 2020. Mas, diferentemente do Google, a Apple irá focar nos pequenos desenvolvedores. Isso porque apenas os aplicativos que arrecadarem menos de US$ 1 milhão por ano pagarão 15% de comissão, um corte também de 50%.

PUBLICIDADE

Tanto a Apple quanto o Google foram acusados diversas vezes de terem práticas abusivas que favorecessem seus próprios aplicativos em detrimento da concorrência. Essas práticas incluiriam, também, a cobrança de grandes taxas dos desenvolvedores. Dentre os acusadores estão Microsoft, Spotify e outras pequenas empresas e startups. (Com agências internacionais)