Google conclui trajeto do cabo Tannat, que une Brasil à Argentina

Extensão do cabo submarino internacional Tannat, do Google, agora conecta a Argentina com o Brasil. Ativado em junho de 2019, o cabo já ligava o Brasil ao Uruguai. Agora, foi finalizada a extensão que sai do Uruguai e vai até a Argentina.

Segundo a empresa, o projeto de infraestrutura ajudará a melhorar a conectividade para usuários e clientes do Google Cloud, aumentando o desempenho da nuvem pública. A implementação é uma parceria com a empresa de telecomunicações uruguaia Antel.

O cabo é o quarto do Google na região, juntando-se ao Curie (que conecta o Chile aos Estados Unidos), Monet (Brasil – Estados Unidos) e Junior (que conecta as cidades de Praia Grande e Rio de Janeiro, no Brasil).

Segundo o gerente de Desenvolvimento de Infraestrutura do Google, Cristian Ramos, “a rede e a infraestrutura do Google nos permitem processar grandes quantidades de informações, em tempo real, para hospedar alguns dos serviços mais exigentes do mundo e ser capazes de entregar conteúdo com os mais altos níveis de disponibilidade e eficiência”. (Com assessoria de imprensa)