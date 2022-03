Google compra Mandiant por US$ 5,4 bilhões

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Valor representa US$ 23 por ação da adquirida e reforça o investimento do Google Cloud em segurança

Google fechou acordo de aquisição com a Mandiant e comprou a empresa em transação avaliada em aproximadamente US$ 5,4 bilhões. O valor representa US$ 23 por ação.

A aquisição está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento dos acionistas da Mandiant e aprovações regulatórias, e deve ser concluída ainda este ano.

Segundo a Mandiant, o valor pago pelo Google representa um “prêmio” de 57% em relação ao preço médio ponderado até 7 de fevereiro de 2022, último dia de negociação anterior à especulação de mercado publicada sobre uma potencial venda da empresa. Após a aquisição, a Mandiant ingressará no Google Cloud.

A compra reforça o investimento do Google Cloud em segurança. Juntamente com a Mandiant, o Google Cloud fornecerá um conjunto de operações de segurança com ainda mais recursos.

Equipe

Os mais de 600 consultores da Mandiant atualmente respondem a milhares de violações de segurança a cada ano. Trabalham em conjunto com mais de 300 analistas de inteligência, e esses insights resultantes são o que impulsionam as soluções dinâmicas de defesa cibernética da Mandiant, fornecidas por meio da plataforma XDR gerenciada de vários fornecedores, Mandiant Advantage.

“A segurança cibernética é uma missão e acreditamos que é uma das mais importantes da nossa geração. O Google Cloud compartilha nossa cultura de missão para levar segurança a todas as organizações”, disse Kevin Mandia, CEO da Mandiant.

“Juntos, entregaremos nossa experiência e inteligência em escala por meio da plataforma Mandiant Advantage SaaS, como parte do portfólio de segurança do Google Cloud. Esses esforços ajudarão as organizações a gerenciar e configurar de maneira eficaz, eficiente e contínua seu complexo mix de produtos de segurança”, completou.

Para Thomas Kurian, CEO do Google Cloud, “a marca Mandiant é sinônimo de insights incomparáveis ​​para organizações que buscam se manter seguras em um ambiente em constante mudança”.

O executivo do Google diz que “esta é uma oportunidade de oferecer um conjunto de operações de segurança de ponta a ponta e ampliar uma das melhores organizações de consultoria do mundo”.

No mês passado, o Google Cloud anunciou a reformulação de programa de apoio a startups e, em 2021, se associou à Ericsson para investimento no 5G.

PUBLICIDADE