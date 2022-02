Google Cloud reformula programa de apoio a startups

O Google For Startups Cloud Program foi reformulado e está aberto para qualquer startup com investimentos série A, incluindo pre-seed e seed. O programa de apoio a startups agora oferece créditos para nuvem durante os primeiros dois anos.

Com o relançamento, o programa proporciona acesso à equipe global Startup Success, do Google Cloud, aos times das startups. No primeiro ano, as startups iniciantes ganham créditos na nuvem do Google no valor de até US$ 100 mil para desenvolverem seus negócios. O valor pode ser direcionado para esforços em inovação, crescimento e aquisição de clientes.

Já no segundo ano do programa, essas empresas têm 20% dos custos no uso do Google Cloud cobertos, até um limite adicional de US$ 100 mil em créditos.

Acessos

Além disso, as startups qualificadas ganham acesso à equipe global Startup Success, um ponto de contato do Google Cloud para as empresas que participam do programa e que, nesta nova fase, passa a abranger também as startups iniciantes.

Os fundadores das startups podem também participar de workshops, eventos e cursos de treinamento técnico, bem como dos programas do Google for Startups e de ofertas para parceiros.

Além de receber mentoria, recursos personalizados e apoio técnico de especialistas do Google, as startups participantes aindarecebem acesso a recursos adicionais, como o Google Workspace, Google Maps e outros produtos que impulsionam os negócios.

“Com o novo Google for Startups Cloud Program, oferecemos uma parceria de negócios e tecnologia capaz de ajudar as startups a construir, inovar e acelerar os seus go-to-market. Nosso foco é compartilhar nossa expertise e fornecer os recursos necessários para que as startups parceiras possam aproveitar novas oportunidades e se mover rapidamente, escalando e prosperando ativamente na nuvem”, diz Bruno Oliveira, Líder para Estratégia de Digital Natives para Google Cloud na América Latina.

Nativos digitais

Em 2021, a Google Cloud criou uma área exclusiva para o mercado de nativos digitais e tem na carteira nomes como Nubank, EBANX, BEXS, Cerc e BV.

