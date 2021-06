Google cloud já hospeda unicórnios brasileiros

O Google Cloud Brasil criou uma área exclusiva para o mercado de nativos digitais e tem na carteira nomes como Nubank, EBANX, BEXS, Cerc e BV. Nem por isso a gigante de tecnologia deixa de estar atenta às oportunidades dos grandes bancos e aposta no conceito de multicloud. Eduardo Salvio, head de vendas para empresas nativos digitais do Google Cloud no Brasil, diz que mesmo bancos como o Itaú, que fechou um contrato de dez anos com a AWS, não deixam de contar com serviços de mais de uma nuvem.

