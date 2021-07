GoBots recebe R$ 2,2 milhões de investimentos

A GoBots, empresa especializada no desenvolvimento de inteligência artificial para lojas virtuais, acaba de receber R$ 2,2 milhões em investimentos. A rodada de investimento seed foi liderada pela Invest Tech e complementada pela Aimorés Investimentos. Além disso, a GoBots foi selecionada para o programa Growth do Startup Chile, maior aceleradora da América Latina, onde receberá o investimento adicional de R﹩ 500 mil.

Criada em 2017, a GoBots desenvolve robôs de inteligência artificial e os implementa em lojas virtuais. O sistema se encarrega de auxiliar as lojas a impulsionar as vendas e atender os consumidores de forma rápida e eficiente, reduzindo as tarefas do dia a dia.

“Ao responder o comprador em menos de 2 minutos, a chance de compra é 3 vezes maior” diz Victor Hochgreb, cofundador da GoBots, com base nos resultados obtidos.

Os robôs respondem questões e dúvidas dos clientes, nas páginas dos produtos dos sites. A IA se utiliza de um extenso banco de informações sobre produtos, no histórico de perguntas e avaliações da equipe de atendimento.

Cada loja ou site tem seu próprio robô, com informações específicas acessadas apenas pela loja, como dados do estoque e histórico de compras dos clientes.