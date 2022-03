Globo vende participação na Sky

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

O Grupo Globo vendeu na última semana, sem alarde, a participação de 7% detida na operadora de TV paga Sky Brasil. A compradora foi a GLA Brasil, empresa que representa no país o Grupo Werthein, da argentina. Com isso, 100% da Sky passa aos argentinos.

A participação da Globo na Sky não é a primeira aquisição dos argentinos de parte da empresa. O Grupo Werthein arrematou ano passado a Vrio, unidade da AT&T que reunia os ativos de TV por assinatura do conglomerado norte-americano por valor não revelado. O valor de mercado dos ativos da Vrio eram calculados entre US$ 2 e US$ 4,6 bilhões.

A Vrio reunia a Directv, o app Directv Go na América Latina e Brasil, e os 93% da Sky no Brasil. Com a aquisição junto à AT&T, o Grupo Werthein se tornou responsável por estes serviços em 12 países da região.

A infraestrutura da Vrio inclui satélites e centros de transmissão de última geração de vídeos em formato 4K. Seu satélite Sky-B1 é cotado, inclusive, para receber o sinal das emissoras de TVRO (TV aberta captada por parabólicas) que será migrado para a banda Ku em função de obrigações do leilão 5G realizado pela Anatel em 2021.

A GLA Brasil contou com assessoria do escritório de advocacia Demarest. A Sky Brasil tem sede em São Paulo, cerca de 5 mil funcionários espalhados pelo país e gera US$ 196,91 milhões em receitas trimestrais. Os advogados que auxiliaram na transação foram Gabriel Ricardo Kuznietz, Fabio Tayar e Luiza Peralta.

A notícia foi primeiramente divulgada pelo site Abogados, da Argentina, e confirmada pelo Tele.Síntese com pessoas a par das negociações.

