Globo estende parceria com a Palantir em gestão de dados

A Globo e a Palantir Technologies anunciaram hoje, 30, a extensão da parceria entre as duas empresas, iniciada em 2019, por mais dois anos. Parte do processo de transformação da empresa brasileira em uma Mediatech Company, o acordo baseia-se na utilização do Foundry, plataforma de integração, gestão e segurança de dados da Palantir.

A plataforma permite a criação de um sistema operacional único capaz de integrar dados e possibilitar tomadas de decisão mais ágeis e mais bem fundamentadas, em todos os níveis da empresa.

Os produtos digitais e o Globoplay recebem, todos os dias, mais de 20 milhões de usuários. Para compreender os dados gerados nos múltiplos pontos de contato entre marcas e consumidores, a Globo investiu em inteligência artificial (IA), machine learning e na capacitação e treinamento de engenheiros de dados, além da formação de equipes de cientistas de dados.

A Globo possui mais de dois petabytes de dados em todas as suas plataformas, a Palantir Foundry é utilizada analisar tudo isso. (Com assessoria de imprensa)