Global Foundries e Qualcomm fazem parceria para atender demanda por chips 5G

A GlobalFoundries (GF), manufatura de chipsets, e a Qualcomm irão expandir sua parceria para colaborar em produtos front-end RF 5G de velocidade multi-Gigabit. O objetivo é proporcionar melhor velocidade celular, maior cobertura e eficiência energética na era 5G.

“Nossa forte colaboração com a Qualcomm Technologies inclui sub-6 GHz para desbloquear o acesso diário a 5G e tecnologia de ponta mmWave”, afirmou Bami Bastani, vice-presidente sênior e gerente geral da unidade de infraestrutura móvel e sem fio da GF.

PUBLICIDADE

A Qualcomm também conta com parceria da Intelbras na produção de modems RF focados em WiFi 6.

No mês passado, a GF anunciou planos para expandir sua fabricação de chipsets após rumores de que a companhia estava na mira de aquisição da Intel. Nesta semana, a companhia apresentou uma série de processos de aprimoramentos para focar em necessidades específicas de algumas indústrias e produtos, como smartphones 5G, data centers, IoT e automação.

“Os últimos 18 meses demonstraram o que um semicondutor é e que eles são vitais para tudo o que fazemos. Essa consciência e demanda catalisaram a inovação em áreas como automação e IoT, e isso requer uma nova forma de pensar”, declarou Juan Cordovez, vice-presidente sênior de vendas na GF.

Na área de smartphones, a companhia apresentou seis novos produtos e soluções:

GF FDX-RF: visa abranger dispositivos 5G mmWave;

visa abranger dispositivos 5G mmWave; Solução GF Wi-Fi: com RF aprimorado e função Amplificador de Energia para maior performance com Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6;

com RF aprimorado e função Amplificador de Energia para maior performance com Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6; Solução GF Display: inclui novas configurações que viabilizam atualização de tela variável em OLED para atualizações mais rápidas em jogos, por exemplo, e mais lentas para economia de bateria;

inclui novas configurações que viabilizam atualização de tela variável em OLED para atualizações mais rápidas em jogos, por exemplo, e mais lentas para economia de bateria; Solução GF Áudio: traz características que permitem áudio de maior qualidade com quantidade mínima de ruído ou distorção;

traz características que permitem áudio de maior qualidade com quantidade mínima de ruído ou distorção; Solução GF Imaging: busca viabilizar sensores de imagens CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductor) com resolução de 200 megapixels, além de faixa dinâmica alta, câmera lenta e baixa energia.

Data center, IoT e automação

As Soluções GF Silicon Photonics voltadas para data centers estão disponíveis na nova plataforma da companhia Silicon Photonics 45nm. O mecanismo engloba uma nova configuração, o componente óptico Micro Ring Resonator (MRR) com tecnologia wafer de 300mm. O Silicon Photonics visa maior potência com menos gasto energético. Segundo a empresa, já há conversas com parceiros e clientes líderes para o uso da plataforma.

Na área de IoT, a empresa traz as Soluções GF Microdisplay com funções para otimizar e melhorar velocidades dos processos. Além disso, objetiva tornar mais leves equipamentos de realidade aumentada (AR).

Por fim, o anúncio em automação envolve a plataforma GF 22FDX, que já está sendo usada em uma fábrica na cidade de Dresden, Alemanha. A empresa irá investir US$ 1 bilhão na cidade, mais US$ 5 bilhões para alavancar a sua capacidade globalmente. Conforme a companhia, o produto reduz tempo de entrada no mercado, enquanto reduz custos. (Com assessoria de imprensa)