Glen Valente assume a presidência da EBC

O publicitário Glen Lopes Valente assume o comando da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), com prazo de gestão até 30 de outubro de 2021. Ele substituirá o general Luiz Carlos Pereira Gomes que comandava a empresa desde agosto de 2019.

Valente foi diretor comercial e de marketing do SBT e trabalhou no setor financeiro, em empresas como American Express e banco Bozano Simonsen. Também atuou como vice-presidente de marketing do HSBC no Brasil e comandou a área na América Latina no México. Recentemente, trabalhou como executivo na produtora digital 21 e lançou a startup Boradoc.

O novo presidente da EBC ocupava o cargo de secretário de Publicidade e Promoção na Secretaria de Comunicação. Para o seu lugar na secretaria de Publicidade, foi nomeado Rodrigo Fayad, que estava na Secretaria de Articulação.

As nomeações foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 30.