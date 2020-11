Ginga D vai aproximar TV aberta do streaming, diz secretário

Segundo Martinhão, até 2023 90% dos televisores produzidos no país com incentivos da Lei de Informática incluirão o middleware da interatividade

Com o objetivo de aproximar o serviço da TV aberta com os de audiovisual transmitidos pela internet, o governo passa a exigir, em 2021, a implantação do Ginga D, nos televisores produzidos no país com benefícios da Lei da Informática. A informação é do secretário de Radiodifusão, do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. A previsão é de que até 2023, 90% dos aparelhos saiam das fábricas com o middleware da interatividade.

Uma das principais características do Ginga D (DTV Play) é que ele possibilita a criação de serviços públicos e privados de interesse da população, permitindo que a TV aberta entre na economia digital por meio de experiências ao consumidor a partir da Integração da oferta Broadcast & Broadband (IBB). Segundo Martinhão, a implantação já foi negociada com o Ministério da Economia.

Conforme o Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (Fórum SBTVD), com o DTV Play, conteúdo como noticiários, novelas, reality shows e comerciais terão interatividade. “Os telespectadores terão experiências parecidas com as encontradas atualmente nos serviços de streaming”, afirmou o secretário.

Martinhão participou, nesta quinta-feira, 26, da INOVAtic 2020, que é uma promoção do Tele.Síntese, em parceria com o PontoISP. Paralelamente, está sendo realizada uma feira virtual de negócios, com apresentação de novas tecnologia e promoções.