Getrak e TIM produzem equipamentos para mercado de logística

A Getrak, provedora de tecnologia para empresas de rastreamento e IoT, é a nova parceira da TIM no desenvolvimento de equipamentos 4G no mercado de logística. A solução visa auxiliar os clientes no acompanhamento em tempo real de equipamentos, veículos e cargas.

A solução deve estar disponível a partir do segundo semestre de 2021. Em nota, a TIM prometeu que o custo do produto será menor do que “equipamentos de rastreamento que atuam principalmente com rede 2G”. A cobertura 4G da TIM poderá beneficiar o rastreamento de dispositivos em movimento e otimizar o volume de dados trafegados.

Além da Getrak e da TIM, a Mobilogix e Ericsson lançaram soluções com a mesma função recentemente. A última tinha como foco indústrias IoT, enquanto a outra se voltava para o mercado de MVNO. (Com assessoria de imprensa)