Gestão de risco é tema de debate do AGROtic

Gestão de risco no agronegócio iniciará os debates do terceiro dia do AGROtic, promovido pela Momento Editorial, em parceria com a ESALQtec, de 11 a 13 de maio. Fatores que podem afetar a produção agropecuária e soluções para mitiga-los serão apresentados por empresas e academia. Variações climáticas, fatores do mercado ou mesmo de estratégia organizacional podem afetar a produção agropecuária, mas já existem no mercado soluções que podem prever esses riscos e resolver ou mitigar os entraves.

É o que vai fala Álvaro Machado Dias, do Instituto Locomotiva, WeMind/AgMind, tema que será abordado pelo professor doutor Felipe Pilau, da ESALQ-USP. Também participam desse debate Otavio Celidonio, da Agrihub e Vitor Augusto Ozaki, da ESALQ. Uriel Rotta, da Stracta Consultoria e WBGI, será o moderador das discussões.

Ainda no dia 13 terá a apresentação de startup, que têm soluções para o campo. É o caso da AgroReceita, IMBR Agro, Weather Services e Sigria. O pitch de startups está previsto para acontecer às 11 horas do dia 13.

Dia 11

O AGROtic se inicia na próxima quarta-feira, 11, com uma programação bastante robusta.

No primeiro painel do dia 11, estão previstos debates sobre os desafios para a qualificação em Tecnologia Digital do profissional agro, dada a urgência da digitalização no campo. Os desafios não são pequenos, mas iniciativas das academias, entidades e empresas podem minimizar os problema. Como mostrarão a professora da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), Catarina Barbosa Careta; o professor do curso de Mecanização da Agricultura de Precisão da Fatec/FSNT, Carlos Eduardo de Otoboni; o diretor do Instituto Pecege, Daniel Sonoda e o presidente da AsBraAP, Marcos Nascimento Ferral. O Painel é mediado por Sérgio Barbosa, Gerente-Executivo da ESALQtec

No segundo painel do dia 11, o Agrotic apresenta as tecnologias de conectividade para o campo que avançam em diferentes soluções e o que muda com a chegada do 5G. Alexandre Dal Forno, da TIM Brasil; Diego Aguiar, da Telefônica/Vivo; Eduardo Polidoro, da Claro e Tiago Fontes, da Huawei do Brasil vão apresentar o avanço da conectividade no campo e os projetos pilotos e as possibilidades que se abrem com o novo padrão da tecnologia de quinta geração.

No painel da tarde, os debates ocorrerão em torno dos diferentes projetos da indústria 4.0 para o agro; máquinas agrícolas autônomas; sistemas inteligentes e automação e as soluções adotadas por cooperativas, usinas e produtores rurais. Para essa live, confirmaram presença Ana Helena Corrêa de Andrade, diretora da AGCO Soluções Agrícolas; André Galletti Junior, gerente da Cooperativa Agroindustrial e Raphael Domingues, diretor de negócios do SAS para a América Latina. Este painel será mediado por Tatiana Fiuza, Head de Inovação da Cocriagro

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui (https://www.eventos. momentoeditorial.com.br/# inscricao-live-agrotic-2022- maio). Não percam os debates, que mostrarão os caminhos para a verdadeira transformação digital do campo. Você é nosso convidado.

