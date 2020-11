Gaming, LGPD e projeção da Anatel para 2021 nesta sexta, no último dia do INOVAtic 2020

Na concorrida Mesa Redonda sobre games, que abre o Congresso, participam Thomas Felsberg, da BBl; Antonio Moreiras, do Ceptro.br; Clayton do Carmo, da Angola Cables; José Martins, da Huawei; Luís Soares, da Nimo TV; Sayde Bayde, da Mob Telecom e Robson Lima, da Abramult.

O último dia do INOVAtic, sexta-feira, 27, será iniciado com a palestra do co-fundador e Head off Strategic Parnerships da BBL, Home-BBL e e-Sports, Thomas Felsberg sobre as redes de suporte para os gaming. Em seguida, haverá intervalo para visita aos Booths da feira de negócios.

A Mesa Redonda sobre gaming, além de Felsberg, terá a participação do gerente de Projetos e Desenvolvimento, do Centro de Estudos e Pesquisas em Tecnologia de Redes e Operações (Ceptro. br), Antonio Moreiras; do líder comercial da Angola Cables, Clayton do Carmo; do vice-presidente da unidade de cloud no Brasil da Huawei, José Nilo Martins; do gerente de Esports da Nimo TV, Luís Soares e do CCO da Mob Telecom, Sayde Bayde, com moderação do presidente da Abramulti, Robson Lima.

A partir das 11hs começa a mesa redonda que debaterá as iniciativas da Anatel para o novo salto dos ISPs. O presidente da Associação Latino-americana e do Caribe de ISPs (LAC-ISPs), Basílio Perez; o CEO da Datora Telecom e Arqia, Tomas Fuchs e do presidente da Anatel, Leonardo de Morais.

Na parte da tarde, o INOVAtic preparou a mesa redonda sobre LGPD e ISPs, com a participação do advogado da Abrint, Carlos Henrique Azevedo, do advogado Gustavo Artese, sócio da Viseu Advogados e da coordenadora executiva do Coletivo Intervozes, Marina Pita. O diretor da Fundação Perseu Abramo, Jorge Bittar, vai moderar esse debate.

A partir das 15h30 será aberta mais uma oportunidade de visitação da feira virtual, antes do encerramento do evento.

Feira

Na Feira virtual, as inovações e melhores produtos e serviços estarão em exposição e os fornecedores apresentam em detalhes suas plataformas. Com stands e muitas novidades, estarão presentes Algar Franquias; Arsitec; Padtec; Um Telecom; os canais Paramount e Pluto TV; Fibracem; Nic.Br; Uauu!; Connectoway

E já está marcada a Feira e Congresso INOVAtic, presencial, em 2021. Será nos dias 10 e 11 de JUNHO em Recife.