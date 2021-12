Gamer não vê a hora para a chegada do 5G

O segmento de gamer precisa do 5G para praticar a cross plataform, com todos os devices integrados dentro do mesmo game, afirma Leo de Biasi, founder e CEO da BBL.

“Se tem um segmento que está ansioso para a chegada do 5G é o segmento gamer”, afirma Leo de Biasi, founder e CEO da BBL, holding de entretenimento que reúne e conecta todos os elementos do universo gamer. Ele participou de debate no 5×5 Tec Summit nesta sexta, 10.

Ele pontua que o mercado mobile “atropelou” todas as outras plataformas, crescendo de forma rápida e consistente até por uma questão de acessibilidade, uma vez que “quase todo mundo” tem celular. A questão é que no mercado gamer existe um problema: enquanto todos os outros dispositivos estão conectados, o mobile ainda não. “Com o 4G já conseguimos fazer muita coisa, mas existe essa questão a ser resolvida. Com o 5G vamos cruzar essa fronteira e possibilitar o cross platform, com todos integrados dentro do mesmo game, jogando em diferentes plataformas”, aposta.

Para Biasi, as aplicações do 5G para os games são infinitas: “Existe uma necessidade de infraestrutura, regulamentação, velocidade… Tudo isso precisa ser implementado para que possamos reverter de verdade para o nosso segmento, aplicando as inovações para os nossos broadcasters, torneios e atividades”.

Mercado publicitário

Biasi ressalta o desafio de convencer marcas e anunciantes dos novos formatos de entretenimento que as novas gerações estão demandando e enfatiza que esse mercado inovador possibilita novas receitas para a publicidade. “Do nosso lado, são tantas oportunidades e possibilidades que já passamos da fase de ouvir questionamentos se entrariam nesse universo de games e entretenimento para como vão entrar nesse universo. Empresas como a BBL fazem um mergulho com as marcas e agências para entender suas estratégias como um todo e, a partir daí, fazer uma avaliação baseada no que a marca já está imaginando para ela. Dentro de todas as oportunidades que existem no mercado, entendemos como podemos caminhar, construir e fazer uma integração da marca com essas comunidades, visando criar uma comunicação verdadeira para ser aceito e tirar os melhores frutos”, explica.

“É tudo novo, inclusive para nós que vivemos isso diariamente. O approach do metaverso, por exemplo, já aconteceu no passado, mas hoje temos mais infraestrutura, tecnologias mais poderosas possibilidades de recursos para que ele seja de fato uma realidade. Mas estamos no começo, existe um universo gigantesco de como tudo isso vai se desenvolver e como esses universos vão se conectar. O 5G vem como peça-chave para fazer tudo isso acontecer”, conclui.

5×5 Tec Summit

O evento 5×5 Tec Summit é organizado pelos portais jornalísticos especializados Convergência Digital, Mobile Time, Tele.Síntese, Teletime e TI Inside, com a proposta de debater a modernização de cinco setores essenciais para a economia brasileira: governo, saúde, energia, finanças e entretenimento. O evento chega ao fim nesta sexta-feira, 10, abordando o entretenimento.

