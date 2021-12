Gaispi: instalado o grupo que vai acompanhar a limpeza da faixa de 3,5 GHz

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Anatel instala o Gaispi, responsável por fiscalizar a aplicação de R$ 3,5 bilhões na limpeza da faixa de 3,5 GHz, orientar a migração de canais de TVRO para a banda Ku, e acompanhar a implantação do Norte Conectado e da Rede Privativa do governo federal.

Foi dada a largada nesta sexta-feira, 10, para a introdução do 5G na faixa de 3,5 GHz. A Anatel instalou hoje o Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz, o GAISPI.

Presidido pelo conselheiro Moisés Moreira, caberá ao Gaispi acompanhar o cumprimento das obrigações impostas aos compradores da faixa de 3,5 GHz no último leilão de espectro da Anatel, ocorrido em novembro.

PUBLICIDADE

O grupo terá subdivisões conforme os compromissos acompanhados. Haverá um grupo de trabalho para acompanhamento da migração dos canais de TVRO da Banda C para a Banda Ku (GT-Migração), outro para desocupação e mitigação de interferência (GT-Desocupação), outro para acompanhamento da construção das infovias do Norte Conectado dentro do Programa Amazônia Integrada e Sustentável (GT-PAIS), outro para a supervisão da construção da Rede Privativa de Segurança Nacional (GT-Rede), outro para a comunicação das iniciativas (GT-COM), e o que fará o acompanhamento financeiro (GT-F).

Nesta sexta foram definidos os representantes das empresas compradoras de frequências que vão integrar o Gaispi, das empresas de radiodifusão – que deverão migrar canais transmitidos por satélite para outra faixa -, e das empresas de satélite. Após nomeados, votaram o regimento interno do Gaispi, que foi aprovado.

Os integrantes do Gaispi são:

Presidente: Moisés Moreira (Anatel)

Secretário Executivo: Vinicius Caram

Representante do MCom: Maximiliano Martinhão (Suplente: William Zambelli)

Representantes das grandes operadoras:

Claro – Oscar Petersen (Suplente: Monique Barros)

Vivo – Camilla Tapias (Suplente: Anderson Gonçalves)

TIM – Mario Girasole (Suplente: Marcelo Mejias)

Representantes dos radiodifusores:

Flavio Resende (Suplente: Cristiano Flores)

Márcio Novaes (Suplente: Samir Maia)

Luiz Abrahão (Suplente: Carlos Melo)

Representantes das operadoras de satélite:

Luiz Otavio Prates (Suplente: Michelle Caldeira)

Fabio Alencar (Suplente: Luiz Fernando Fernandes)

Márcio Brasil (Suplente: Rodrigo Campos)

Representantes das operadoras regionais:

José Roberto Nogueira (Suplente: Katia Pedroso)

Cristiene Evaristo (Suplente: Wagner Barreira)

Márcio Tiago (Suplente: Mariana Rezende)

O regimento interno aprovado diz, entre outras coisas, que caberá ao Gaispi disciplinar e fiscalizar a EAF, entidade a ser criada pelas operadoras para promover a desocupação da faixa e migração dos canais de satélite para a banda Ku, incluindo a utilização dos recursos aportados, que passam de R$ 3,5 bilhões; aprovar os cronogramas operacionais das atividades da EAF; aprovar a especificação de equipamento que permita a recepção do sinal de televisão aberta e

gratuita transmitidos na banda Ku; definir os critérios técnicos para implantação das redes do PAIS e da Rede Privativa do governo federal; e definir critérios para a desocupação antecipada da faixa de 3,5 GHz.

Confira aqui a íntegra do regimento aprovado.

PUBLICIDADE