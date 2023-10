O Gaispi vai se reunir no próximo dia 18 de outubro para deliberar sobre a liberação do espectro do 5G em mais 432 cidades do país. Com isso, a faixa de 3,5 GHz estará apta para exploração por parte das operadoras que participaram do último leilão da Anatel em 2.456 cidades, ao todo.

O Paraná será o estado com mais municípios com espectro disponível para uso das operadoras, 160 das 432 cidades a serem liberadas. Depois virão o Rio Grande do Sul (155), Santa Catarina (71), Minas Gerais (27), Amapá (11), e Roraima (8). Confira, abaixo, a lista: