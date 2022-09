Gaispi decide na 4ª se muda prazo limite para distribuição de parabólicas

Radiodifusão pressiona por ampliação do prazo para distribuição de parabólicas digitais aos beneficiários do Cadastro Único, mas há preocupação com custos de limpeza da faixa de 3,5 GHz

O Gaispi, grupo da Anatel que supervisiona a limpeza do espectro de 3,5 GHz para a chegada do 5G, votará a liberação da faixa em sete capitais na quarta-feira, 14, e também se deve alterar o prazo limite para distribuição e instalação de kits de parabólicas digitais em cada cidade.

PUBLICIDADE

Atualmente, a Siga Antenado (EAF) trabalha com prazo de 90 dias para receber os pedidos de instalação de parabólicas digitais, que operam em banda Ku, por parte dos beneficiários de programas sociais federais registrados no Cadastro Único.

O tempo é considerado exíguo pela radiodifusão, que demonstrou preocupação recentemente num evento em São Paulo. A tensão é ainda maior com o fato de que a demanda pelos kits está muito abaixo do que foi originalmente calculado pela Anatel. Segundo a agência, com base em dados do IBGE, a Siga Antenado terá de instalar 9,5 milhões de kits em todo o Brasil, e quase 300 mil nas capitais.

A expectativa do presidente do Gaispi, o conselheiro da Anatel Moisés Moreira, no entanto, é de que não haja mudança. A seu ver, o prazo é factível e a demanda baixa o justifica. “É preciso considerar que a EAF não pode manter equipes de prontidão por longos períodos sem que não apareçam os interessados. Isso tem um custo”, comentou ao Tele.Síntese.

A seu ver, uma solução possível será voltar a instalar os kits em uma cidade já atendida no passado quando houver a liberação da frequência em um município vizinho próximo. “Não há nada escrito proibindo isso”, afirmou.

Próximas cidades

Neste ano de 2022, a Siga Antenado trabalha apenas com a liberação da faixa de 3,5 GHz nas capitais de estado. Ao todo 15 já tiveram o 5G habilitado na frequência: Brasília (DF), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), João Pessoa (PB), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Espírito Santo (ES), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Belo Horizonte (BH), Natal (RN), Fortaleza (CE), Recife (PE) e Palmas (TO).

Na mesma reunião desta quarta-feira, o Gaispi deve liberar o espectro em mais sete capitais a partir do dia 19 de setembro: Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), São Luís (MA), Maceió (AL), Teresina (PI), Aracaju (SE) e Boa Vista (RR).

A quantidade de kits de parabólicas reservada para cada uma das novas cidades é de:

Aracaju – 2.128 Boa Vista – 4.601 Campo Grande – 5.825 Cuiabá- 16.136 Maceió – 14.737 São Luís – 4.761 Teresina – 9.305

PUBLICIDADE