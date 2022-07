G62 5G da Motorola chega com exclusividade na Claro

O acordo entre as duas empresas coincide com o lançamento do 5G + pela operadora em Brasília na faixa de 3,5 GHz

A Motorola anunciou a chegada do modelo moto g62 5G, com tecnologia 5G, e que será comercializado inicialmente pelos canais próprios da empresa e com exclusividade na Claro. Seu lançamento coincide com o lançamento do 5G+ da operadora na frequência de 3.5 GHz em Brasília, com expectativida de velocidade de até 1 Gbps, dependendo do tamanho da célula e da quantidade de terminais com uso simultâneo.

O aparelho tem especificações como a plataforma móvel Snapdragon 480 Plus 5G , taxa de atualização de tela de 120 Hz, alto-falantes estéreo com Dolby Atmos e sistema de câmera tripla de 50 MP, bateria de 5000 mAh, além de carregador TurboPower. Segundo a empresa, o smartphone oferece ainda entretenimento de alto nível com sua tela FHD+ de 6,5″ e taxa de atualização de 120 Hz.

Ele tem um sistema de câmera tripla e a câmera principal, de 50 MP, tem sensor Quad Pixel, que traz mais sensibilidade em situações de pouca luz. Já a lente ultra-wide de 118° enquadra quatro vezes mais, em comparação às lentes-padrão de 78°, além disso, o moto g62 5G usa esse mesmo sensor em conjunto com a câmera principal para desfocar o segundo plano automaticamente e dar um toque profissional às fotos.

A plataforma móvel Snapdragon® 480 Plus 5G e os 4 GB de RAM proporcionam a velocidade necessária para que o usuário aproveite ao máximo todo o poder da rede 5G1, como baixar séries em segundos, assistir a vídeos sem lag e fazer tudo que quiser sem desacelerar. Com 128 GB de armazenamento interno [5] e um slot para cartão microSD [6] de até 1 TB de memória adicional, há espaço de sobra para guardar fotos, filmes, músicas, apps e jogos.

O moto g62 5G está disponível em todo o Brasil e pode ser encontrado, com exclusividade, nas lojas físicas e online da Claro, além dos canais próprios da Motorola pelo valor de R$ 1.999,00. O aparelho está disponível nas cores grafite e verde, no Claro Pós 30GB pelo valor de R$ 1.299,00 à vista ou 12 vezes sem juros de R$ 108,99.

