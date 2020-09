Furukawa lança em outubro sistema LTE de 250 MHz para redes privadas

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Furukawa lançou uma solução sem fio destinada à implantação de redes privadas multisserviços, com foco em utilities e em áreas rurais do país não atendidas pelos serviços de telecomunicações. Baseada em tecnologia LTE na frequência de 250 MHz, o produto realiza a transmissão simultânea de dados, voz e vídeo em tempo real.

“O objetivo é atender às necessidades de conectividade do agronegócio e também de setores como energia e mineração, que precisam de mobilidade e garantia de banda para monitorar equipamentos e atividades em áreas abertas”, afirma Daniel Blanco, gerente de Engenharia Inovação da Furukawa. Conforme a empresa, a conexão pode chegar a velocidade de 32 Mbps na ponta.

O uso da frequência de 250 MHz, destinada ao Serviço Limitado Privado (SLP), permite ao produtor rural ou empresa instalar e operar sua própria rede de comunicação, com um raio de cobertura de até 100 quilômetros por eNodeB (estação rádio base da rede LTE).

O equipamento da empresa é projetado para ambientes externos (full outdoor). O software responsável pela gerência do sistema (EPC) encontra-se embarcado na eNodeB, que tem tamanho compacto e capacidade para suportar até 10 mil terminais registrados e cem comunicando simultaneamente.

Para usar os 250 MHz, é preciso adotar terminais específicos, também fornecidos pela empresa. Os aparelhos, diz a fabricante, possuem WiFi e GPS integrados, duas portas seriais e porta Ethernet. Assim como a eNodeB – com a qual se comunicam -, “são equipamentos multisserviços e com design robusto, podendo ser utilizados em tratores, máquinas agrícolas e outros veículos e integrados a sensores, medidores e gateways IoT, para a coleta de dados em campo”. A solução Furukawa LTE 250 MHz já passou por diversos testes em campo e estará disponível comercialmente na segunda quinzena de outubro. (Com assessoria de imprensa)