Fundo dos EUA, KKR, oferece US$ 12,2 bilhões pela Telecom Italia

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Agências internacionais de notícias divulgaram neste domingo, 21, a proposta da gigante americana de private equity KKR fez uma oferta de US$ 12,2 bilhões (10,8 bilhões de euros) para comprar a Telecom Italia, dona da TIM Brasil. A oferta preliminar em dinheiro da KKR é de 50,5 centavos de euro por ação e representa um prêmio de 46% em relação ao fechamento das ações da tele na sexta-feira.

Segundo as informações preliminares, a proposta está condicionada a uma auditoria de confirmação de cerca de quatro semanas, bem como o aval do governo, que tem o chamado “Golden Power” sobre a tele. Além do governo, um dos principais acionistas da empresa, a francesa Vivendi pode criar obstáculos.

PUBLICIDADE

As ações da Telecom Italia caíram cerca de 50% nos últimos cinco anos, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. A empresa tem uma dívida líquida de mais de 22 bilhões de euros no final de setembro.

A KKR já havia comprado uma participação de 37,5% na FiberCo, a unidade de fibra da Telecom Italia, no ano passado por 1,8 bilhão de euros.(Com agências internacionais)

PUBLICIDADE