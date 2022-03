Fundo CVC quer ser sócio dos serviços corporativos da TIM Itália

O fundo CVC confirmou interesse em ter uma participação minoritária nos negócios corporativos da TIM Itália, informou hoje, 28, a operadora italiana em fato relevante divulgado ao mercado, o que fez as suas ações subirem nas bolsas europeias.

Conforme a empresa, o CVC propõe a criação de uma nova entidade que abarcaria as operações de conectividade para grandes clientes corporativos, bem como serviços de nuvem, segurança cibernética e IoT, na qual a empresa europeia de private equity teria uma participação minoritária. O CVC é um fundo de private equity global, com forte presença na Europa, criado em 1981 e que tem atualmente US$ 122 bilhões de ativos sob sua administração.

KKR

O comunicado diz ainda que as negociações com o fundo KKR continuam em andamento, e que está sendo analisada a “atratividade, atualidade e entrega” de sua proposta. O fundo estadunidense ofereceu €10,8 bilhões ou US$ 11,9 bilhões por toda a companhia, antes da apresentação do novo plano industrial formulado por Pietro Labriola, o CEO da empresa, que pretende promover a separação estrutural dos ativos.

Embora a proposta do KKR tenha esperado quatro meses para começar a ser analisada pelo Conselho de Administração da Telecom Itália, na semana passada fontes deste fundo de private equity afirmaram à agência Reuters que continuam interessados nos ativos da operadora italiana, mas que precisam investigar mais a fundo a proposta do novo plano industrial, que prevê a fusão da rede fixa da operadora com Open Fiber, sua concorrente, e que conta com o apoio do governo italiano. A Vivendi, principal acionista privado da Telecom Itália, havia considerado a oferta do KKR “muito baixa”.

Board

Conforme informações da agência Reuters, o Conselho de Administração da TIM Italia deverá se reunir nesta terça-feira, 29, para iniciar a avaliação da proposta não vinculante feita pelo CVC e também do desenrolar das negociações com o KKR.

