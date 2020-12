FTC emite ordem para acessar informações de utilização de dados por Big Techs

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

As nove companhias atingidas pela ordem terão de compartilhar informações sobre a coleta, utilização e exposição de dados pessoais, além de mostrar suas práticas de engajamento e publicidade e como elas afetam crianças e adolescentes

A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) emitiu ontem, 14, uma ordem que visa maior transparência de dados de nove redes sociais e serviços de streaming. Essas empresas terão a obrigação de apresentar dados a respeito de como coletam, utilizam e expõe informações pessoais. Além disso, deverão divulgar suas práticas de engajamento e publicidade e como elas afetam crianças e adolescentes.

A ordem abrange as empresas Amazon, ByteDance, Discord, Facebook, Reddit, Snap, Twitter, WhatsApp e YouTube. As companhias terão 45 dias para responder a partir do dia de recebimento da ordem.

O dispositivo foi aprovado pela comissão por quatro votos a favor e um contra. Em declaração conjunta, aqueles favoráveis à medida, afirmaram que a partir da ordem poderão levantar o “capuz” das redes sociais e streamings para aprender sobre seus mecanismos. “É alarmante que nós ainda sabemos tão pouco a respeito das companhias que sabem tanto a nosso respeito”, escreveram.

PUBLICIDADE

Já Joshua Phillips, que representou o voto dissidente, declarou que é improvável que essa ordem produza as informações que público precisa e irá dividir os já escassos recursos da Comissão. Isso devido à “largura da investigação, relações tangenciais de suas partes e as dessemelhanças de seus destinatários”.

Recentemente, a FTC começou a se movimentar contra as Big Techs. Na semana passada, a Comissão e 46 estados iniciaram um processo contra o Facebook por práticas anticompetitivas a partir de aquisições de empresas como WhatsApp e Instagram. (Com agência internacional)