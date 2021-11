Frente Parlamentar Mista da Inteligência Artificial será instalada hoje na Câmara

Será instalada nesta quarta-feira, 24, a partir das 15h, no Hall da Taquigrafia da Câmara, a Frente Parlamentar Mista da Inteligência Artificial. O colegiado será presidido pelo deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE), autor do Projeto de Lei 21/20, que regulamenta o Marco Legal da Inteligência Artificial no Brasil. Atualmente, o texto está em análise atualmente no Senado.

A frente pretende atuar como um observatório para futuras atualizações do marco legal, além de acompanhar e apoiar projetos que abordem a inteligência artificial nos mais diversos aspectos da vida, como na saúde, na educação e na segurança.

PUBLICIDADE

Com informações da Agência Câmara

PUBLICIDADE