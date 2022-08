Franquia de internet por fibra óptica da Vivo é inaugurada em Duque de Caxias

O modelo de franquia de internet banda larga por fibra óptica da Vivo, o Terra conectado por Vivo Fibra, começou a funcionar na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

PUBLICIDADE

A franqueada passou fibra diante de mais de 7 mil edificações, incluindo residências e empresas. A operação será realizada pela unidade franqueada STATION NET PROVIMENTO DE INTERNET LTDA.

Ao todo, no país, o Terra Fibra já está presente em 25 cidades: Porto Ferreira; Pindorama; Santa Adélia; Monte Mor; Laranjal Paulista; Francisco Morato; Franco da Rocha; Caieiras; Novo Horizonte; Monte Alto; Taquaritinga; Cerquilho; Vargem Grande Paulista, Aguaí, São Pedro e Santa Cruz das Palmeiras, em São Paulo; Águas Lindas de Goiás, Novo Gama, Porangatu e Uruaçu em Goiás, Palmas, no Tocantins, Campo Grande, Sidrolândia, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, em Mato Grosso do Sul.

Como o nome sugere, o Terra Fibra utiliza tecnologia de transmissão baseada na fibra óptica para garantir maior estabilidade de sinal e velocidade de centenas de megabits na banda larga. O plano mais veloz a ser comercializado na cidade, por enquanto, será de 500 Mbps de download e 250 Mbps de upload.

O plano de 300 Mbps – para pessoa física – custará no lançamento R$ 99,99 ao mês por 12 meses. Os bairros atendidos em Duque de Caxias serão: Parque Equitativa, Parque Paulista e Santa Cruz da Serra.

A franquia do serviço Terra conectado por Vivo Fibra foi lançada pela Vivo foi lançada pela Vivo em 2019. A primeira cidade a ter o modelo foi Águas Lindas, em Goiás. Na época, o preço de R$ 99,99 contratava serviço de 100 Mbps. O negócio prevê que o franqueado arque com os custos de implantação da rede e gestão, mas pode usar a marca e recebe orientação técnica da Vivo. A parceria pode ser feita com provedores já estabelecidos, ou com empresas que querem entrar no segmento de banda larga.

PUBLICIDADE