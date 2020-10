Franquia de internet por fibra da Vivo chega a Porangatu (GO)

O projeto de franquia de internet de ultravelocidade da Vivo, a Terra Fibra, avança para a quinta unidade e passa a atender Porangatu (GO). A partir de hoje, quinta-feira, 22, os planos estarão disponíveis para 17,5 mil domicílios, incluindo residências e empresas.

Lançada no final de 2019, a Terra Fibra está disponível nos municípios de Águas Lindas de Goiás, Uruaçu e Novo Gama, todos no estado de Goiás, além de Taquaralto, Palmas (TO). Em Porangatu, a operação será realizada pela unidade franqueada da TVF e a cobertura atenderá a cidade inteira.

Ao contrário de outros meios de transmissão, a solução de fibra da Vivo, representada na cidade pela Terra Fibra, sai direto da central para dentro da casa do cliente. Com isso, é possível garantir maior estabilidade de sinal e ultra velocidade na banda larga, mesmo nos horários de pico, com velocidade de até 300 Mega de download e 150 Mega em upload. (Com assessoria de imprensa)