Franquia de internet da Vivo chega a Santa Rita do Passa Quatro

O modelo de franquia de internet de banda larga fixa da Vivo, o Terra Fibra, passa a atender a cidade de Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo. Com planos disponíveis para mais de 11 mil novos domicílios, incluindo residências e empresas, o negócio chega para oferecer a melhor tecnologia do mercado para internet fixa. A operação será realizada pelo ISP AXT Telecomunicação.

No estado de São Paulo, o Terra Fibra já está presente em 16 cidades: Porto Ferreira; Pindorama; Santa Adélia; Monte Mor; Laranjal Paulista; Francisco Morato; Franco da Rocha; Caieiras; Novo Horizonte; Monte Alto; Taquaritinga; Cerquilho; Vargem Grande Paulista, Aguaí, São Pedro e Santa Cruz das Palmeiras.

O Terra Fibra é conectado por fibra óptica para garantir maior estabilidade de sinal e ultravelocidade na banda larga, mesmo nos horários de pico, com velocidade de até 500 Mega de download e 250 Mega em upload.

Os bairros atendidos em Santa Rita do Passa Quatro pela franquia da Vivo serão: Bela Vista, Belém, Botafogo, Centro, Cinelândia, Distrito Industrial, Fazenda Cascata, Jardim 22 de Maio, Jardim Alvorada, Jardim América, Jardim Bela Vista, Jardim Boa Vista, Jardim Bonanza, Jardim Coronel Víctor Meirelles, Jardim Itália Jardim Lago, Jardim Lagoinha, Jardim Nova Santa Rita, Jardim Planalto, Jardim Primavera, Jardim São Luiz, Jardim São Vicente, Jardim Vila Rica, Parque Industrial, Parque São Paulo, Recreio Bandeirante, São Vicente, Santa Cruz da Estrela, Vila Albinópolis, Vila Aparecida, Vila Bandeirantes, Vila Flamboyant, Vila Kennedy, Vila Mara Cristina, Vila Melo, Vila Moda, Vila Nori, Vila Norte, Vila Rossi, Vila São Salvador e Vila Viviani. (Com assessoria de imprensa)

