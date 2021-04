Franquia de banda larga da Vivo chega a mais 5 cidades do MS

A Xis Internet Fibra ampliou o número de cidades em que chega como franqueada Terra Fibra, a marca de franquias da Telefônica Vivo. As empresas anunciaram hoje, 19, a chegada a cinco cidades do Mato Grosso do Sul: Campo Grande, Sidrolândia, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul e Maracaju.

Neste locais, a Xis vai comercializar com a marca “Terra conectado por Vivo Fibra” planos de acesso à internet por fibra óptica com velocidades de no máximos 300 Mbps de download e 150 Mbps de upload. Serão atendidas 49 mil casas.

A Xis foi a primeira empresa a apostar no modelo de franquia da Vivo, ainda em 2019. Naquele ano, a empresa projetava realizar investimentos de R$ 100 milhões para cobrir 50 cidades.

O projeto de franquia da Vivo foca em cidades de 20 mil a 50 mil habitantes e também municípios ou bairros periféricos de grandes centros urbanos. A meta é ter franqueados em mil cidades e somar até 1 milhão de novos clientes à base da empresa. Para usar a marca da empresa, o franqueado paga royalties que variam de 8% a 12% da receita bruta do negócio.